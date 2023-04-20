Более половины челябинцев видят своих детей студентами местных вузов

Учеба в колледжах и техникумах тоже высоко котируется

Почти 74% челябинских родителей планируют, что их дети получат высшее образование. Причем более 55% видят продолжение образования своего ребенка в вузах родного региона. Результаты социологического исследования на эту тему сегодня, 20 апреля, опубликовал челябинский филиал РАНХиГС.

Специалисты опросили в Челябинске 400 человек, у которых есть дети школьного возраста — неважно, первоклашки или завтрашние выпускники. Им задали вопрос: «Как на сегодняшний момент вы видите продолжение образования вашего ребенка после окончания школы?» Никто из респондентов не ответил, что их ребенок не будет учиться дальше. Однако каждый десятый родитель пока не определился с географией и уровнем будущего профессионального образования.

Более 4% челябинцев хотят, чтобы их дети поступили в зарубежный вуз. Около 10% видят своего ребенка учащимся профессионального колледжа или техникума, причем некоторые допускают, что учеба потребует переезда в другой город или регион России. Получение высшего образования в другом городе прочат детям более 18% челябинцев.

Социологи отметили, что родители в возрасте до 35 лет чаще остальных говорили о поступлении своего ребенка в иногородний вуз. К поступлению детей в учреждения среднего специального образования готовятся, в основном, челябинцы с низким уровнем дохода. Многие обеспеченные горожане, как ни странно, тоже планируют для своих детей учебу в колледжах и техникумах, но в других городах России.