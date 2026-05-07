Более половины челябинцев против объединения майских праздников в ущерб январским

Сторонники изменений — 33% считают майскую погоду более благоприятной для активного отдыха

Большинство жителей Челябинска (54%) выступили против предложения Общественной палаты РФ сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних каникул. Опрос среди экономически активного населения провел сервис SuperJob.

По данным исследования, против высказались 54% респондентов, поддержали инициативу 33% опрошенных. Остальные затруднились с ответом.

Противники переноса выходных в своих комментариях указывают на возможное негативное влияние на уровень заработной платы в январе, а также на необходимость полноценного зимнего отдыха.

Сторонники изменений, напротив, считают майскую погоду более благоприятной для активного отдыха и прогулок на природе.

Опрос показал, что мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее женщин (36% против 31%). Среди возрастных групп инициатива нашла почти равную поддержку у молодежи до 35 лет (36%) и респондентов старше 45 лет (39%). При этом самыми ярыми противниками изменений стали жители Челябинска в возрасте от 35 до 45 лет — здесь идею одобряют лишь 24%.

Интересную зависимость выявил анализ социальных характеристик: среди горожан со средним профессиональным образованием идею длинных майских поддержали 43%, тогда как среди обладателей дипломов о высшем образовании — только 27%. В то же время уровень поддержки напрямую коррелирует с доходами. В группе зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей — уже 42%.