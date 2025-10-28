Более миллиона жителей Челябинской области каждый год переносят ОРВИ и грипп

Вакцинация снижает риск заболеть в 130 раз

Каждый год более одного миллиона жителей Челябинской области переносят ОРВИ и грипп, сообщает Роспотребнадзор региона.

«Эпидемии гриппа наносят значительный ущерб. Помимо прямого вреда здоровью, включая тяжелые осложнения, такие как пневмонии и бронхиты, они приводят к приостановке учебного процесса в школах и создают повышенную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, грипп остается основной причиной временной нетрудоспособности, нанося серьезный экономический ущерб предприятиям области», — отмечают специалисты.

Наиболее эффективным методом борьбы с гриппом является вакцинация. Статистика прошлых лет показывает, что заболеваемость среди привитых жителей региона в 130 раз ниже, чем среди тех, кто не был вакцинирован.

Прежде всего вакцинация показана пожилым людям, южноуральцам с хроническими заболеваниями, детям, а также работникам сферы услуг и образования.

Привиться от гриппа можно в своей поликлинике, на предприятиях и во время массовых акций в мобильных прививочных пунктах.