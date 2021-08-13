Более миллиона деревьев высадят в Карталинском районе на месте выгоревшего леса

В 2022 году в Джабык-Карагайском бору обустроят памятную аллею

Решение о высадке саженцев станет частью плана по ликвидации последствий крупного пожара — об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину на совещании о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах Российской Федерации.

«Что касается лесовосстановления: было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли. Ведем сейчас лесопатологическое обследование, готовим материалы для уборки погибших насаждений и посадки новых лесных культур в следующем году», — сообщил Алексей Текслер.

Работы по восстановлению лесных территорий, пострадавших в крупном природном пожаре в Карталинском районе, начнутся уже в октябре этого года. Запланирована посадка 66 тысяч саженцев хвойных пород.

«Приняли решение осенью заложить памятную аллею в Джабык-Карагайском бору. В посадках пригласим принять участие всех, кто помогал в тушении. Сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить бор», — добавил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.