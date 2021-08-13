«Что касается лесовосстановления: было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли. Ведем сейчас лесопатологическое обследование, готовим материалы для уборки погибших насаждений и посадки новых лесных культур в следующем году», — сообщил Алексей Текслер.
Работы по восстановлению лесных территорий, пострадавших в крупном природном пожаре в Карталинском районе, начнутся уже в октябре этого года. Запланирована посадка 66 тысяч саженцев хвойных пород.
«Приняли решение осенью заложить памятную аллею в Джабык-Карагайском бору. В посадках пригласим принять участие всех, кто помогал в тушении. Сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить бор», — добавил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Сейчас на территории, пройденной огнем, проводится сбор и анализ информации о санитарном состоянии насаждений. Итогом станет определение точной площади погибших деревьев и дополнение планов по лесовосстановительным работам.
Напомним, в прошлом месяце Алексей Текслер принял решение о выплате материальной помощи жителям Джабыка и Запасного, пострадавшим от пожаров.
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