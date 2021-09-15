Более миллиарда рублей потратили на закупку медоборудования для больниц Челябинской области

В 2021 году учреждения получили новейшую технику: от небольшого тонометра до крупного маммографа

В медучреждениях Южного Урала продолжается программа модернизации первичного звена. В 2021 году более 30 больниц региона получили 1412 единиц нового оборудования: от небольшого тонометра до крупного маммографа, общей стоимостью более чем миллиард рублей. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Примерно половина этих денег направлена на приобретение «тяжелого» оборудования — это 37 аппаратов, которые либо нуждались в замене, либо приобретались впервые.

«До 2025 года в медучреждениях появится свыше 3200 единиц современной высококлассной техники. Самый большой объем оборудования ожидается в 2021 и 2022 годах. Безусловно, это положительно скажется на улучшении качества обследования пациентов, диагностики различных ранних заболеваний и своевременном их лечении», — подчеркнул министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В Минздраве также отметили, что современное оборудование получили не только областные и городские больницы, но и фельдшерско-акушерские пункты.