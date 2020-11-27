Более миллиарда рублей направили на ремонт электросетей в Челябинской области в 2020 году

Губернатор региона Алексей Текслер обсудил развитие направления с руководителем «Россети Урал» Владимиром Болотиным.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным. В её рамках рассмотрели вопросы развития энергетического потенциала Южного Урала, а также обсудили текущие вопросы по обеспечению жителей региона бесперебойным энергоснабжением. Алексей Текслер подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса важно обеспечить жителей области, социальные объекты и предприятия бесперебойной работой энергетического комплекса.

За 2020 год на ремонт и обслуживание электросетей в Челябинской области компания «Россети Урал» направила более миллиарда рублей. По словам Владимира Болотина, сети работают в штатном режиме, адаптировавшись к новым условиям.

«Кроме того, „Россети Урал“ включилась в работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений. 29 больниц, 7 реабилитационных и 3 обсервационных центра, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, на особом контроле. Для резервирования питания корпусов с аппаратами ИВЛ используются 9 дополнительных источников электроэнергии, осуществляется мониторинг обеспечения категории надежности лечебного учреждения, проводятся внеплановые осмотры электроустановок», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в рамках встречи Алексей Текслер и Владимир Болотин обсудили возможность создания в Челябинской области высокоавтоматизированной электрической сети, следить и управлять которой можно будет с помощью цифровых систем связи.

Также на территории региона будет построена цифровая подстанция «Есаулка», которую оснастят микропроцессорными устройствами релейной защиты, а также автоматикой с интеллектуальной системой контроля и управления. Объект появится в рамках реализации Концепции цифровой трансформации — 2030.