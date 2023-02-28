Более двухсот единиц техники устраняли последствия снегопада на дорогах Челябинской области

Синоптики пообещали осадки и в последний день зимы

В понедельник, 27 февраля, автодороги регионального значения очищали от снега 214 единиц техники. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, где добавили, что дорожники выходили на работу и минувшей ночью. В темное время суток проезжую часть убирала 81 единица техники. Прогноз погоды для дорожников неутешителен и сегодня.

«По данным Гидрометеоцентра, днем 28 февраля в Челябинской области местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, на дорогах гололедица», — отметили в ведомстве.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными. Также работает диспетчерская Миндортранса, куда можно сообщить о затрудненном проезде из-за снега и переметов: 8 (351) 237-88-92 и +7 902 8686 50 81 (Viber). Кстати, сегодня утром на федеральной трассе М-5 уже успела образоваться пробка в районе Сима из-за фуры, которая не может подняться в гору.

Накануне непогода, обрушившаяся на наш регион, вынудила ограничить движение на участке М-5 от границы с Башкортостаном до Чебаркуля почти на целый день. По трассе не могли проехать грузовики, маршрутный транспорт и такси.

Самая сложная ситуация обстояла на юге области, где на одной из дорог пришлось пускать движение только по одной полосе. Что касается Челябинска, то городские власти уже заявили, что намерены использовать реагенты на наиболее опасных участках.