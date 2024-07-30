В Челябинской области и других российских регионах «Почта России» в партнерстве с Минтрудом и Соцфондом начала доставлять средства реабилитации для маломобильных граждан. Получить посылку можно в отделении, а можно заказать доставку на дом. В Челябинской области посылки принесли домой уже двум тысячам клиентов с ОВЗ, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».
«На первом этапе сотрудничества компания доставляет подгузники для взрослых и специальные средства при нарушениях функций выделения. В планах — доверить почте работу в том числе с протезами, костылями, креслами-колясками», — рассказали в пресс-службе регионального отделения компании.
Как отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, ресурсы почты позволят людям с ОВЗ сократить сроки получения средств реабилитации.
До конца года в отделениях начнут выдавать средства реабилитации с помощью электронных сертификатов, а также добавят костыли, коляски и прочее в каталог своего интернет-магазина.