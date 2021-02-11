Карталы осветят 2 тысячи умных фонарей

В городе проведут полную модернизацию уличного освещения

Жители Карталов жалуются на отсутствие уличного освещения. Городские власти признают: действующая сегодня система в городе не отвечает современным требованиям и затратна в обслуживании. Районные власти заключили контракт с компанией из Санкт-Петербурга, которая займется обновлением системы уличного освещения.

«По городу поменяем полностью все светильники на современное, экономичное и более качественное оборудование. Нарекания от жителей поступают, это связано с тем, что мы не хотим ремонтировать устаревшую сеть, где-то менять лампы, а хотим полностью по всему городу в этом году заменить систему освещения. И до середины лета мы справимся с этим», —прокомментировал ситуацию на аппаратном совещании глава района Анатолий Вдовин.

По условиям энергосервисного контракта, инвестор компенсирует собственные затраты за счет средств полученной экономии. Учреждение получает более высокое качество услуг и экономию по оплате электроэнергии, которая может составлять от 40 до 60%, а по оплате тепловой энергии — от 20 до 30%.

Районные власти провели аукцион и подписали контракт с АО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. В рамках муниципального контракта запланирована замена 2 172 светильников на энергоэффективные, а также установка современных узлов учета с выводом на единый пульт контроля за состоянием городского освещения.