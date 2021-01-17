Более двух тысяч боеприпасов и пятисот единиц оружия сдали южноуральцы в 2020 году

Особенно отличился житель Верхнеуральска, обнаруживший оружие времен Великой Отечественной войны в своем доме

Сотрудники Росгвардии по Челябинской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2020», которое проводится ежегодно уже на протяжении 20 лет с целью предотвращения тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия. Подробнее о том, сколько оружия сдали южноуральцы в 2020 году и какое вознаграждение за это получили, рассказали в пресс-службе ведомства.

«За 2020 год жителями региона на возмездной основе сдано 422 единицы огнестрельного оружия, из них: 12 единиц нарезного, гладкоствольного — 240, газового — 52, огнестрельного оружия ограниченного поражения — 118, боеприпасов — 2276, одна мина и один снаряд. В мероприятии приняли участие более 350 граждан, в Министерство общественной безопасности передано материалов на выплату вознаграждений на сумму один миллион 300 тысяч рублей»,— рассказали в Управлении Росгвардии по Челябинской области.

Особо отличился в ходе кампании житель Верхнеуральска. Во время ремонта в частном доме он обнаружил под полом оружейный схрон, причем некоторые предметы сохранились еще со времен Великой Отечественной войны. Среди них — 50-миллиметровая немецкая минометная мина Wgr.36, снаряженная 115 граммами литого тротила ТНТ, 30-миллиметровый зенитный снаряд, предназначенный для тяжелой немецкой пушки MK-101. Также верхнеуральцем были обнаружены гладкоствольные ружья и различные составные части огнестрельного оружия. Мужчина сразу же сообщил о находке в соответствующие органы и в скором времени получил вознаграждение.



Отметим, мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области и регионального правительства.