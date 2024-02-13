Более десяти фотоловушек установят в укромных уголках нацпарка «Зигальга»

Зачем они нужны

В ближайшее время в национальном парке «Зигальга» появится более десяти фотоловушек. Установят их у звериных троп и подкормочных площадок, но преимущественно в укромных уголках нацпарка. Как сообщили представители Зигальги в официальном телеграм-канале, камеры позволят отследить перемены, происходящие в животном мире.

«Тщательно замаскированные камеры позволят наблюдать за жизнью лесных обитателей, не тревожа их вниманием. Такая информация требуется для того, чтобы понять, какие перемены происходят на территории национального парка, как меняется численность животных, а также для того, чтобы оценить их „самочувствие“»,— рассказали в нацпарке.

Для того чтобы установить камеры как можно быстрее, сотрудники Зигальги использовали новый снегоход, купленный благодаря грантовой поддержке фонда «Возрождение природы».