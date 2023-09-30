Более четырех тысяч кустов сирени и кизильника высадят в Челябинске

Работы запланированы на трех улицах

В Челябинске в ближайшее время высадят более четырех тысяч кустов кизильника и сирени на трех улицах. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, сотрудники МБУ «ЭВИС» на этой неделе начнут подготовительные работы.

«Более четырех тысяч кустов кизильника и сирени высадят на проспекте Ленина, улице Комарова, а также на улице Лесопарковой»,— уточнили в комитете.

К 20 октября шесть тысяч кустов кизильника высадят на улице Дарвина на участке от Блюхера до Троицкого тракта. Благоустройство улицы завершится к тому же сроку.

Почти 300 деревьев высадят в Чурилово на улице 2-й Эльтонской. Также до 20 октября там посадят яблони, клены, ясени. Высадят и кусты кизильника.