Более чем на сутки задерживается самолет из Челябинска в Норильск

Авиакомпания Nordstar все еще не выполнила рейс в Сочи

Из челябинского аэропорта «Игорь Курчатов» более чем на сутки задерживаются два рейса авиакомпании Nordstar. «Боинг−737» еще накануне должен был вылететь в Сочи, отправление задержали до вечера сегодняшнего дня. Таким же бортом из Челябинска должны были сегодня ночью вылететь пассажиры в Норильск. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержали до завтрашнего утра.

Уральская транспортная прокуратура еще накануне взяла на контроль оказание услуг пассажирам задерживаемого рейса в Сочи. Самолет должен был вылететь по расписанию накануне в 16:10 вчера. Затем планировалось, что он вылетит сегодня в 9:20. Но на данный момент расчетное время вылета изменилось до сегодняшнего вечера, 20 часов 20 минут. На рейс зарегистрировались 145 пассажиров, 25 из них разместили в местной гостинице. По данным транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar поздно прибыл в воздушную гавань столицы Южного Урала.

Сместилось и расписание вылета из Челябинска в Сочи. Вместо 0:45 сегодня по расписанию борт отправится в 04:45 завтрашнего утра.

У этой же авиакомпании произошла задержка вылета в Норильск. Время отправления из челябинского аэропорта по расписанию — 1 час 45 минут 12 сентября, теперь планируется, что боинг вылетит в 5 часов 45 минут завтрашнего утра. Более чем на сутки произошла и задержка вылета судна из Норильска в Челябинск. Боинг ожидают в 19:20 сегодняшнего дня, хотя прибыть он должен был накануне в 15:10. По рейсу в Норильск транспортная прокуратура не дала пока никаких комментариев.