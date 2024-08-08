Более 900 заявлений на выплату поступило от пострадавших от паводка в Миассе

Более 550 переданы в региональный Минсоц

Ситуация в Миассе с паводком сохраняется стабильно напряженной. Исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов встретился с жителями поселка Динамо.



«Мы проводим все необходимые работы, чтобы вода скорее ушла из ваших домов. В зоны ЧС организована доставка питьевой воды, очищаются от мусора и растительности береговые линии, ведется расширение мест для прохождения воды. Специалисты соцзащиты населения собирают документы от пострадавших на предоставление региональных выплат. От миасцев принято на выплату более 900 заявлений, из которых более 550 переданы в региональный Минсоц для перечисления средств», — рассказал Олег Буданов.

Он призвал горожан набраться терпения и относиться к ситуации с понимаем.

«Работы ведутся практически круглосуточно, управление ГОЧС ведет обследование домов, пострадавших от паводка, и дополняет список адресов, попавших в зону ЧС», — сообщил Олег Буданов.