Более 900 нарушений в сфере труда иностранцев отмечено в Челябинской области в 2024 году

Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного мигранта

За пять месяцев 2024 года в Челябинской области зафиксировано 927 нарушений в сфере трудоустройства иностранных граждан. Недобросовестным работодателям грозят гигантские штрафы или приостановка деятельности, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Так, в ходе очередного рейда сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области выявили предприятие по осуществлению монтажных работ, руководитель которого нарушил порядок подачи уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с 12 иностранными работниками. Кроме того, пресечено нарушение миграционного законодательства владельцем кафе, где гражданин дальнего зарубежья работал поваром.

Суд в Магнитогорске решает вопрос о назначении наказания недобросовестным работодателям по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Санкция предусматривает штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного мигранта либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.