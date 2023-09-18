В Челябинске до конца года планируют снести 96 сухостойных деревьев, расположенных в границах улично-дорожной сети. Как сообщили 18 сентября в комитете дорожного хозяйства города, деревья вырубят по акту обследования зеленых насаждений.

Снос сухостоя запланирован по следующим адресам:

  • улица Хлебозаводская, 47;
  • улица Краснодонская, 1а;
  • переулок Чукотский 1-й, 2;
  • улица Павелецкая 2-я от улицы 60-летия Октября до улицы Приборостроителей на четной стороне;
  • перекресток улицы Павелецкой 2-й и улицы Приборостроителей;
  • в районе остановки «Соколиная гора» на разделительном газоне;
  • улица Байкальская, 24, 27;
  • улица Дегтярева, 33, 48, 50;
  • улица Трудовая, 31;
  • улица 60-летия Октября, 26/1;
  • улица Мира, 67а;
  • улица Куйбышева, 53;
  • проспект Победы, 287;
  • в районе перекрестка улиц Университетской Набережной и Академика Королева;
  • улица Молодогвардейцев, 59, 63а;
  • улица Братьев Кашириных, 75/1, 86а, 88;
  • улица Линейная, 69;
  • проспект Ленина, 3;
  • улица Сталеваров, 1б.

Ранее замглавы города Челябинска Андрей Ксензов сообщал, что в Челябинске заменят более 600 деревьев и 20 тысяч кустарников, которые не смогли прижиться на новом месте. Работы стартовали в конце августа.