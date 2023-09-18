В Челябинске до конца года планируют снести 96 сухостойных деревьев, расположенных в границах улично-дорожной сети. Как сообщили 18 сентября в комитете дорожного хозяйства города, деревья вырубят по акту обследования зеленых насаждений.
Снос сухостоя запланирован по следующим адресам:
- улица Хлебозаводская, 47;
- улица Краснодонская, 1а;
- переулок Чукотский 1-й, 2;
- улица Павелецкая 2-я от улицы 60-летия Октября до улицы Приборостроителей на четной стороне;
- перекресток улицы Павелецкой 2-й и улицы Приборостроителей;
- в районе остановки «Соколиная гора» на разделительном газоне;
- улица Байкальская, 24, 27;
- улица Дегтярева, 33, 48, 50;
- улица Трудовая, 31;
- улица 60-летия Октября, 26/1;
- улица Мира, 67а;
- улица Куйбышева, 53;
- проспект Победы, 287;
- в районе перекрестка улиц Университетской Набережной и Академика Королева;
- улица Молодогвардейцев, 59, 63а;
- улица Братьев Кашириных, 75/1, 86а, 88;
- улица Линейная, 69;
- проспект Ленина, 3;
- улица Сталеваров, 1б.
Ранее замглавы города Челябинска Андрей Ксензов сообщал, что в Челябинске заменят более 600 деревьев и 20 тысяч кустарников, которые не смогли прижиться на новом месте. Работы стартовали в конце августа.