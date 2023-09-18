Более 90 сухостойных деревьев вырубят в Челябинске до конца года

Работы пройдут почти во всех районах

В Челябинске до конца года планируют снести 96 сухостойных деревьев, расположенных в границах улично-дорожной сети. Как сообщили 18 сентября в комитете дорожного хозяйства города, деревья вырубят по акту обследования зеленых насаждений.

Снос сухостоя запланирован по следующим адресам:

улица Хлебозаводская, 47;

улица Краснодонская, 1а;

переулок Чукотский 1-й, 2;

улица Павелецкая 2-я от улицы 60-летия Октября до улицы Приборостроителей на четной стороне;

перекресток улицы Павелецкой 2-й и улицы Приборостроителей;

в районе остановки «Соколиная гора» на разделительном газоне;

улица Байкальская, 24, 27;

улица Дегтярева, 33, 48, 50;

улица Трудовая, 31;

улица 60-летия Октября, 26/1;

улица Мира, 67а;

улица Куйбышева, 53;

проспект Победы, 287;

в районе перекрестка улиц Университетской Набережной и Академика Королева;

улица Молодогвардейцев, 59, 63а;

улица Братьев Кашириных, 75/1, 86а, 88;

улица Линейная, 69;

проспект Ленина, 3;

улица Сталеваров, 1б.

Ранее замглавы города Челябинска Андрей Ксензов сообщал, что в Челябинске заменят более 600 деревьев и 20 тысяч кустарников, которые не смогли прижиться на новом месте. Работы стартовали в конце августа.