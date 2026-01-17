Более 9 тыс. жителей Челябинской области внесли в реестр должников по алиментам

Проверить злостных неплательщиков можно на портале «Госуслуги»

В Челябинской области более 9,5 тысячи человек не платят алименты — они внесены в реестр должников. Проверить, находится ли в числе злостных неплательщиков тот или иной южноуралец, теперь можно на портале «Госуслуги». Для этого достаточно ввести ФИО предполагаемого должника и дату его рождения, напомнили в ГУ федеральной службы судебных приставов по региону.

«Сервис призван способствовать повышению мотивации должников к исполнению своих обязанностей. Также он поможет оценивать финансовую добросовестность гражданина, например, при заключении сделок»,— уточнили в ведомстве.

В реестре можно найти только тех должников, которые привлекались к административной или уголовной ответственности либо были объявлены в розыск.