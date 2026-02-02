Более 9 тонн рыбы и сыра тормознул на границе челябинский Россельхознадзор

В нарушение товарного соседства продукты ехали вместе, причем в выключенном холодильнике

Челябинский Россельхознадзор не выпустил в Казахстан более 9 тонн продуктов, которые перевозились в выключенном рефрижераторе. Груз, который следовал из Свердловской области, задержали в пункте пропуска Николаевка (село Варна), сообщает пресс-служба ведомства.

«В грузовике обнаружено 7,5 тонны мороженой рыбы и 1,8 тонны сыра, которые вывозились в соседнюю страну с нарушением температурных режимов. Согласно требованиям техрегламентов, мороженая рыба должна перевозиться при температуре не выше минус 18 градусов, сыр — при температуре ни ниже плюс 6 градусов. В данном случае грузовик был оснащен рефрижераторной установкой, но на момент проверки она не работала», — говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик пренебрег правилами товарного соседства: данные продукты (полуфабрикат — сырая рыба и готовая продукция — сыр) не могут перевозиться в одной машине.

«В связи с выявленными грубыми нарушениями перевозки, в процессе которой могла произойти порча продуктов животного происхождения: рыба могла разморозиться, а сыр, наоборот, замерзнуть и потерять свои вкусовые качества — выезд грузовика с территории страны запрещен», — сообщили в ведомстве.

Составлен акт, машина возвращена в Свердловскую область. Собственники продукции предупреждены об ответственности за нарушение правил перевозки. Уполномоченные лица, оформившие ветеринарно-сопроводительные документы с грубыми нарушениями, получили предупреждение в компоненте «ВетИС. Паспорт».