Более 845 тысяч пенсионеров Челябинской области получат премии ко Дню пожилого человека

Размер единовременной выплаты составит 800 рублей

Ко Дню пожилого человека более 845 тысяч пенсионеров Челябинской области получат единовременные выплаты в размере 800 рублей. На эти цели из бюджета региона по решению губернатора Алексея Текслера выделены 676,2 миллиона рублей, сообщает Минсоц Челябинской области. Рассказываем, кому положены такие выплаты.

Единовременные выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены тем, кто на 1 октября 2025 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида).

Важная деталь: за выплатами никуда обращаться не нужно — получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет, открытый в кредитной организации.

«Большинство жителей региона выплаты ко Дню пожилого человека получат до 15 августа. Тем, кто выйдет на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

Напомним, что День пожилого человека отмечают в России 1 октября.