Более 800 южноуральцев стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды»

Набор добровольцев еще продолжается

Жители Челябинской области могут стать волонтерами Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Для этого нужно зарегистрироваться на портале ДОБРО.РФ. Свою заявку уже оставили 824 добровольца с Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Активное участие в проекте федерального масштаба принимает педагог-организатор Центра развития дополнительного образования детей Усть-Катава Анна Мартынова.

«Голосование помогает сделать город современнее и комфортнее. Благодаря ему у нас обустроили много площадок, и уже третий год мы голосуем за парк городского дворца. Я считаю, что каждый человек, которому не безразличен свой регион, должен принять участие в этом проекте и отдать свой голос», — говорит Анна.

Напомним, в Челябинской области в этом году будет благоустроено свыше 128 общественных пространств.

Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Основная задача добровольцев — информировать граждан о возможности участия в онлайн-голосовании.