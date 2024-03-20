Более 800 тысяч купонов викторины «Всей семьей — за Челябинск!» раздали волонтеры за 3 дня

Попытать удачу решились 550 тысяч человек

Барабан три на три метра и весом 250 килограммов, 5 эфиров, 10 часов прямых трансляций и около миллиона зрителей — в областном центре завершилась масштабная викторина «Всей семьей — за Челябинск!», в ходе которой более 300 человек получили дорогостоящие подарки.

Напомним, для участия в викторине нужно было обратиться к волонтерам после голосования за президента РФ, ответить на три вопроса и опустить бланк в специальную урну. Добровольцы раздали около 800 тысяч купонов, однако только 550 тысяч человек решили попытать удачи.

В итоге своих владельцев нашли 3 квартиры, 10 автомобилей, по 100 ноутбуков и смартфонов, 50 холодильников, 30 телевизоров и 20 стиральных машин. Многие из участников не могли поверить своему счастью.

Вручение подарков викторины уже началось и продлится до 19 апреля в офисе проведения викторины по адресу: Труда, 160. Телефон горячей линии +7 (351) 750-50-47. С полным списком победителей всех этапов телемарафона можно ознакомиться на сайте викторина74.рф.