Более 800 кубометров снега вывезли из Челябинска за сутки

Город очищают от осадков в усиленном режиме

В Челябинске продолжает идти небольшой снег. Дорожники в круглосуточном режиме убирают его как с проезжей части, так и с тротуаров и остановочных комплексов. Сегодня, 31 октября, на улицы города вывели 205 единиц техники и 540 рабочих, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

«Минувшей ночью работало 149 единиц техники и бригада дорожных рабочих из 171 человека. В основном очистка от снега проводилась на проезжей части и тротуарах. На полигон вывезли 843 кубических метра снега», — уточнили в комитете.

Днем дорожники будут очищать от осадков дороги, тротуары, прилотковую часть и остановки.

Снег в городе в ближайшие дни будут убирать в усиленном режиме, причем как на основных дорогах, так и во дворах. Об этом накануне сообщили на аппаратном совещании в администрации города.

Кстати, осадки в Челябинске, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются сегодня и в среду, 1 ноября. В четверг, согласно предварительному прогнозу, в городе может пройти дождь.