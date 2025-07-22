Более 800 кг мороженого без документов задержали на трассе в Челябинской области

Из шести проверенных автомобилей один вызвал вопросы у надзорных органов

Машину с 817 килограммами мороженого, на которое не было никаких ветеринарных документов, остановили на трассе Челябинск — Троицк. Сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД проводили рейд 22 июля. В этот день проверили шесть автомобилей, которые перевозили продукцию животноводства. Грузовик с мороженым вызвал вопросы у надзорных органов.

Инспекторы составили акт о нарушении и вынесли предупреждение владельцу продукции. Сейчас проводится проверка, чтобы установить, откуда взялось это мороженое и соответствует ли оно всем санитарным нормам.

Сотрудники Россельхознадзора проанализируют информационные системы на прослеживаемость молочной продукции.