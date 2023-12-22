Более 80% южноуральцев с оптимизмом смотрят в будущее

Социальные ожидания населения в канун Нового года презентует Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области

Всего 7,5% жителей Челябинской области считают, что в следующем году обстановка в их населенных пунктах ухудшится. При этом 82,7% выражают оптимизм, высказывая уверенность в том, что обстановка хуже точно не станет и даже улучшится. В канун Нового года Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области презентует итоги масштабного исследования социальных ожиданий населения.







Сообщается, что социологи опросили 17 500 человек в 43 населенных пунктах региона. Респондентам задавался вопрос: «Как изменится общая обстановка в Вашем населенном пункте в ближайший год?». По мнению, 40,9% опрошенных, она «станет лучше», еще 41,8% полагают, что «останется такой же, как сейчас», ухудшения ждут 7,5%, затруднились ответить 9,8% респондентов.

«Социальный оптимизм более характерен для молодых южноуральцев, студентов, женщин в отпуске по уходу за ребенком, граждан с высокими доходами, оценивающих общую обстановку в своих населенных пунктах как благополучную. Социальными пессимистами чаще являются пожилые мужчины, пенсионеры, получающие информацию с помощью видео на YouTube, южноуральцы с низкими доходами, оценивающие общую обстановку в своих населенных пунктах как неблагополучную», — комментируют аналитики ЦОМ после детального анализа данных исследования.





Добавим, за два года число оптимистов заметно выросло, а пессимистов стало вдвое меньше, говорят авторы исследования.

Отметим, что два года назад оптимистов было значительно меньше (30,7%), а пессимистов — вдвое больше (15,2%).

Опрос проводился 6 октября по 6 декабря 2023 года. В исследовании использовался метод уличного опроса с применением методики CAPI. Статистическая погрешность составляет не более 1%.