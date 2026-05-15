С начала 2026 года в Челябинской области оформили свыше 80 тысяч электронных трудовых книжек. Удобный онлайн-формат привычного документа обновляется практически сразу после того, как работодатель передает сведения в СФР, сообщает Отделение Социального фонда России по региону.
Более 2700 предприятий и организаций региона уже направили данные о своих сотрудниках для ЭТК. Всего с начала года внесено 220 тысяч записей — о приеме на работу, переводах, увольнениях и выборе способа ведения трудовой деятельности.
«Электронная трудовая книжка позволяет получить прямой доступ к информации о стаже без участия работодателя, оперативно отслеживать кадровые изменения и представлять данные в различные организации», — пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Возможность отказаться от бумажной версии появилась шесть лет назад. У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, сведения ведутся только в цифровом виде.
Получить выписку из ЭТК можно через личный кабинет на «Госуслугах», а также в бумажном виде — в клиентской службе СФР, МФЦ или у работодателя.