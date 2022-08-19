Более 80% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством — ВЦИОМ

Половина из них разоблачила преступников в ходе разговора

За последние полгода подавляющему большинству россиян (83%) приходилось иметь дело с телефонными мошенниками. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 7 пунктов. Общение с преступниками обернулось значительным материальным ущербом для 6% тех, на кого выходили мошенники. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам социологического исследования.

Опрос показал, что чаще с телефонными мошенниками сталкиваются мужчины, граждане молодого и среднего возраста, россияне с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга и активные пользователи интернета.

Примечательно, что жители Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов имеют дело с телефонными мошенниками в 1,4 раза чаще, чем жители юга страны и Северного Кавказа.

«Подавляющее большинство тех, на кого удалось выйти телефонным мошенникам, не понесли никакого ущерба — 91%. Значительный ущерб был причинен 6%, еще 3% — незначительный. За год эти показатели не изменились, то есть рост телефонного мошенничества не привел к росту реального ущерба», — отметили во ВЦИОМ.

Более половины россиян вычислили мошенников в ходе телефонного разговора. Признаки, по которым россиянам удавалось распознать преступников, чаще всего такие: интонация, лексика и голос звонящего (23%); мошенник просил назвать данные банковской карты, ПИН-код (17%); звонящий задавал непривычные вопросы, просили предоставить паспортные данные и другую конфиденциальную информацию (10%).

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как житель Челябинска перевел телефонным мошенникам 3,2 миллиона рублей.