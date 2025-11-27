Более 80% россиян считают видеоигры полезными для развития детей

Соцопрос показал, что современные родители стали значительно лояльнее к увлечениям подростков

Большинство россиян (83%) уверены, что видеоигры способствуют развитию когнитивных навыков у детей. Таковы результаты опроса, проведенного Агентством креативных индустрий в рамках Международной недели видеоигр в Москве. Согласно данным исследования, видеоигры рассматриваются респондентами не только как развлечение, но и как эффективный инструмент для тренировки реакции, стратегического мышления и креативности.

Опрос выявил трансформацию отношения к играм со сменой поколений. Современные молодые люди 17–25 лет столкнулись с гораздо меньшими ограничениями: только 2% из них сообщили о полном запрете видеоигр в детстве, а 46% не сталкивались с какими-либо ограничениями. Для сравнения, в предыдущих поколениях полный запрет практиковался в 3% семей, а ограничение по времени — у 40–50% детей.

Вопрос о допустимом времени за играми разделил возрастные группы. Большинство россиян во всех возрастных категориях считают нормой 1–2 часа в день. Среди молодежи 17–25 лет выше доля тех, кто допускает более длительные игровые сессии. Респонденты старше 55 лет единодушны: никто из них не считает допустимым играть более двух часов в сутки. Лишь 7% опрошенных по всей стране и 10% среди старшего поколения (55+) оценивают влияние игр на развитие детей исключительно отрицательно.

«Опрос показал, что большое количество россиян видят в видеоиграх инструмент для развития и обучения, а не только развлечения. Особенно это касается молодежи и людей среднего возраста, для которых игры — это возможность улучшить реакцию и стратегическое мышление», — считает руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Исследование наглядно демонстрирует, что в российском обществе происходит переосмысление роли видеоигр — от восприятия их как пустой забавы к признанию потенциала для развития полезных навыков.