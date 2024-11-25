Более 80 кг семечек и сала привезли волонтеры для таганайских птиц

Пока в рационе пернатых только семечки

Недавно на нескольких маршрутах нацпарка «Таганай» для пернатых обитателей развесили кормушки. Теперь пришло время их пополнять. Постоянные волонтеры нацпарка привезли для птиц 75 килограммов семечек и почти 10 килограммов сала. Последнее сотрудники Таганая приберегут до сильных морозов.

«Добровольцы прошли сразу по двум маршрутам, засыпав в кормушки очередную порцию продовольствия и пообщавшись с прилетевшими на обед птицами. Пока в меню у пернатых только семечки», — рассказали в телеграм-канале нацпарка.

Подкормить птиц в непростой для них сезон могут все желающие. Для этого нужно выбрать маршрут и зарегистрироваться. Как отмечают сотрудники нацпарка, подкормка пернатых — не только доброе дело, но и отличная возможность провести время с семьей на природе.