Более 8 тысяч южноуральцев досрочно вышли на пенсию в 2023 году

Рассказываем, кто может воспользоваться таким правом

В 2023 году досрочная пенсия была назначена 8 тысячам 390 южноуральцам. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«Челябинская область является промышленным регионом, поэтому большое количество жителей, которые трудятся на градообразующих предприятиях, оформляют пенсию досрочно. Это люди, которые трудились на вредном и опасном производстве, были заняты на работах с тяжелыми условиями труда, а также в северных регионах. Кроме того, досрочные страховые пенсии оформляют медицинские работники и учителя»,— рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Пенсия раньше срока назначается также определенным социальным категориям: многодетным женщинам, родителям детей с инвалидностью, безработным предпенсионерам, также досрочная пенсия положена за длительный стаж.

Подать заявление о досрочном назначении пенсии можно через портал «Госуслуги», а также в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области либо МФЦ.

На общих основаниях в 2024 году мужчины могут выйти на пенсию по достижении 63 лет, а женщины — по достижении 58 лет.