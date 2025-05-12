Короткие майские каникулы на Таганае провели около 8500 человек, сообщает пресс-служба нацпарка.
Из них почти 4 тысячи прошли по экотропам Семибратки и Черной скалы. Остальные отправились в многодневные походы, совершили восхождение на Двуглавую сопку или добрались до Большой каменной реки.
Среди гостей национального парка были туристы из Челябинска и Екатеринбурга, а также Тюмени, Перми, Омска, Москвы и городов Башкортостана.
Вместе с ними по таганайским маршрутам путешествовали граждане Узбекистана, Казахстана, Беларуси, а также один египтянин.