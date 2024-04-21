Более 8 тысяч автовладельцев оштрафовали за машины с тонированными стеклами в Челябинской области

В регионе усилят работу по выявлению нарушителей

С начала 2024 года сотрудники ГИБДД выписали более восьми тысяч штрафов водителям, в машинах которых установлены стекла с низким светопропусканием. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, эта работа будет не только продолжена, но и усилена.

«Тонированные не по ГОСТу стекла напрямую влияют на безопасность — в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. В ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно будут принимать меры к нарушителям. Сплошные проверки в данном направлении будут проводится на постоянной основе»,— сообщили в ведомстве.

Нарушителя с тонированными стеклами привлекают к ответственности по статье 12.5 КоАП РФ, сумма штрафа составляет 500 рублей. Также водителю такого авто выдается требование о приведении стекол в соответствие стандартам. Если владелец авто не меняет стекла, то его привлекают к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»), санкция которой предусматривает в том числе арест на срок до 15 суток.

С начала 2024 года составлено 82 материала о неповиновении требованию полицейского.