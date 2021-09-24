Более 750 классов в Челябинской области закрыли на карантин

В регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

За прошедшие сутки в Челябинской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 155 школьных классов. В четверг, 23 сентября, не учились уже 753 класса в 199 школах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Полностью на карантин закрыли 22 школы в Агаповском, Чебаркульском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Кунашакском, Каслинском, Троицком, Нязепетровском, Уйском, Кусинском районах и Озерске.

В 13 классах ввели дистанционное обучение из-за диагностированного у некоторых учеников COVID-19. ЮУрГУ запретил проводить поточные лекции в очном формате.