Более 75% южноуральцев сталкивались с телефонным мошенничеством

На уловки злоумышленников попались 23% жителей Челябинской области

В Челябинской области 76,3% жителей сталкивались с телефонным мошенничеством. Чаще всего южноуральцам поступали звонки, но были и СМС. В результате жертвами злоумышленников стали 23% жителей региона, несмотря на постоянное информирование, сообщили в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

«В каждом четвертом случае южноуральцы становились жертвами мошенников. В 67% случаев они понесли значительный материальный ущерб. Причем 6,8% становились жертвами более одного раза. Наиболее доверчивыми являются женщины в возрасте от 35 до 49 лет»,— рассказали аналитики ЦОМ.

По мнению южноуральцев, лучший способ не поддаться на уловки мошенников — положить трубку. Этим методом пользуются более 55% жителей региона. Вторым по популярности способом — не брать трубку — пользуются почти 50% южноуральцев. В числе прочих способов борьбы — обращение в полицию или банк, а также установка приложения для защиты от нежелательных звонков.





70% жителей Челябинской области считают, что также помогает информирование в интернете и общественных местах. Чаще всего южноуральцы обращают внимание на плакаты и листовки, предупреждения от мобильных операторов, информацию от друзей и знакомых, а также на видеоролики в общественном транспорте и аэропорту. Тем не менее 52% жителей региона считают, что они недостаточно информированы о телефонном мошенничестве.

В случае сомнений южноуральцы могут позвонить по короткому бесплатному номеру *1593 Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области. Специалисты Центра проинформируют о кибермошенничестве и расскажут, как действовать в той или иной ситуации.

В опросе приняли участие 1000 жителей Челябинской области старше 18 лет.