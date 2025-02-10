Более 75 тысяч жителей Челябинской области обезопасили свою недвижимость от мошеннических схем, воспользовавшись услугой Росреестра по ограничению регистрации прав без личного участия собственника, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только за 2024 год число обращений выросло вдвое, достигнув рекордных 23 тысяч. Это свидетельствует о растущем понимании важности защиты своего имущества от недобросовестных действий.
Управление Росреестра по Челябинской области отмечает устойчивый рост популярности этой услуги, особенно в крупных городах, таких как Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Копейск.
Заявление о невозможности регистрации сделок без личного присутствия владельца недвижимости позволяет блокировать попытки мошенничества, предотвращая несанкционированный переход права собственности. После внесения соответствующей записи в ЕГРН любые действия с недвижимостью без согласия собственника становятся невозможны.
«Эта мера особенно актуальна для незащищенных слоев населения, пожилых людей и тех, кто может стать жертвой психологического давления», — подчеркивают специалисты Росреестра.
В 2024 году наблюдался значительный скачок в количестве обращений: более 23 800 заявлений, из которых 17 865 подано через МФЦ, а остальные — в электронном виде.