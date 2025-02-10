Более 75 тысяч южноуральцев обезопасили свою недвижимость от мошенников

Эта мера особенно актуальна для незащищенных слоев населения

Более 75 тысяч жителей Челябинской области обезопасили свою недвижимость от мошеннических схем, воспользовавшись услугой Росреестра по ограничению регистрации прав без личного участия собственника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за 2024 год число обращений выросло вдвое, достигнув рекордных 23 тысяч. Это свидетельствует о растущем понимании важности защиты своего имущества от недобросовестных действий.

Управление Росреестра по Челябинской области отмечает устойчивый рост популярности этой услуги, особенно в крупных городах, таких как Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Копейск.

Заявление о невозможности регистрации сделок без личного присутствия владельца недвижимости позволяет блокировать попытки мошенничества, предотвращая несанкционированный переход права собственности. После внесения соответствующей записи в ЕГРН любые действия с недвижимостью без согласия собственника становятся невозможны.

«Эта мера особенно актуальна для незащищенных слоев населения, пожилых людей и тех, кто может стать жертвой психологического давления», — подчеркивают специалисты Росреестра.

В 2024 году наблюдался значительный скачок в количестве обращений: более 23 800 заявлений, из которых 17 865 подано через МФЦ, а остальные — в электронном виде.