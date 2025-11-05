Более 70 зданий останутся без тепла и горячей воды на ЧМЗ

В том числе ресурс отключат в 52 многоквартирных жилых домах

В Металлургическом районе Челябинска на целый день останутся без тепла и горячей воды жители более 50 жилых домов, а также два десятка административных зданий и объектов соцсферы, сообщает пресс-служба мэрии.

В микрорайоне Бакал на ЧМЗ пройдут работы на трубопроводе.

«В квартале, ограниченном улицами Калмыкова, Комаровского и Черкасской, в четверг, 6 ноября, с 9 часов утра и до полуночи будут проводить работы по переврезке трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Жители могут адресовать свои вопросы в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» (246-40-00) или диспетчеру УЖКХ (263-21-21).