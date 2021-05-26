Более 70 процентов южноуральцев не боятся увольнения

В целом по стране индекс стабильности на текущем месте работы у россиян ниже

Более 70% жителей Южного Урала не боятся увольнения с текущего места работы. Таким образом, Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по соответствующему индексу стабильности. Подробнее сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Согласно исследованию, 77% соискателей из Челябинской области считают, что риска увольнения сегодня у них нет. Индекс стабильности на текущем месте работы составляет 0,51 пункта. Еще 17% респондентов сообщили, что испытывают угрозу увольнения. В целом по России не боятся быть уволенными 69% соискателей, опасаются потерять текущее место работы 21% опрошенных. При этом индекс стабильности по стране составляет 0,39 пункта.

«С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства»,— уточняет директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

При этом исследователи отмечают, что индекс стабильности накануне второго квартала 2021 года впервые поднялся до отметки 0,39 пункта, что означает, что в целом у российских соискателей нет страха перед увольнением с текущего места работы.

Отметим, значения индекса колеблются от −1 до +1, где первое значение говорит о том, что работники настроены негативно, а второе — об их стабильных ощущениях на работе.