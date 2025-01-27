Более 70 иностранцев депортировали из Челябинской области с начала 2025 года

На территории региона снова началась операция «Нелегальный мигрант»

В январе 2025 года с территории Южного Урала выдворили 71 иностранца, 49 из них в принудительном порядке. В регионе вновь стартовала операция «Нелегальный мигрант», сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«В том числе депортировано трое иностранцев, отбывавших наказание за совершение тяжких преступлений. Еще 125 мигрантам закрыт въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года полицейские задокументировали 36 миграционных нарушений, пресечено более 400 административных правонарушений.

В ведомстве напомнили, что цель операции «Нелегальный мигрант» — усиление мер контроля за пребыванием и работой иностранных граждан, выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников ОПГ.

Автор: Дарья Верещагина