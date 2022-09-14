Социологи выяснили отношение жителей Челябинска к созданию в стране аналога пионерской организации — всероссийского движения детей и молодежи. Положительно отнеслись к этой идее почти 72% горожан, сообщили по итогам исследования в Челябинском филиале РАНХиГС.
Перезапустить в стране пионерию под брендом «Большая перемена» депутаты Госдумы РФ предложили 19 мая этого года, в день столетия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. В разработке законопроекта принимали участие два депутата от Челябинской области: Яна Лантратова и Максим Гулин. Закон был принят в июле 2022 года.
Как показал проведенный социологами РАНХиГС опрос, большинство жителей Челябинска разделяет идею парламентариев: положительно ее оценили 71,8% опрошенных. Как правило, это люди в возрасте от 45 лет и старше, включая работающих и неработающих пенсионеров.
Каждый пятый горожанин отнесся к инициативе нейтрально. В основном это молодежь и люди среднего возраста от 18 до 44 лет. По роду занятий — студенты, безработные и временно не работающие горожане, а также те, кто относят себя к высокообеспеченным.
Негативно восприняли возрождение пионерии 5,5% челябинцев.
Добавим, что аналогичный всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что создание общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением, позитивно оценивает 81% россиян, 11% относятся к этому нейтрально, а 7% — отрицательно.
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