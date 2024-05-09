Более 7 тыс. человек обеспечивают безопасность южноуральцев в праздничные дни

В рамках празднования Дня Победы в городах и районах Челябинской области пройдет более 150 мероприятий

Полиция вывела 7,5 тысячи человек для обеспечения безопасности жителей Челябинской области во время праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«На Южном Урале запланировано проведение более 150 праздничных мероприятий, которые пройдут в 38 муниципальных образованиях региона. В обеспечении безопасности южноуральцев и охране общественного порядка задействовано более семи с половиной тысяч человек: в местах празднования Великого Дня Победы организованы патрули из сотрудников наружных служб полиции, безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве.

Весь комплекс мер направлен на недопущение правонарушений, которые могли бы омрачить праздник южноуральцам.