Более 7,5 тысячи южноуральцев приложились к мощам Матроны Московской за один день

Святыня пробудет в Челябинске до 1 октября

22 сентября в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска привезли частицу мощей святой Матроны Московской. Приложиться к ним и помолиться пришли более 7,5 тысячи южноуральцев, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

До 1 октября — до тех пор, пока мощи Матроны будут находиться в Челябинске, — ежедневно священники епархии будут читать акафист у святыни. Сегодня у мощей молятся клирики Центрального, Южного и Верхне-Уфалейского благочиния.

Считается, что Матрона исполняет любые просьбы, поэтому каждый молится ей о чем-то своем: рождении детей, благополучии, мире, здоровье.