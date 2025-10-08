Более 66 млн рублей направят на ремонт трамвайных путей в Златоусте

Муниципальное предприятие ведет работы самостоятельно, без подрядчиков. Это экономит средства и помогает специалистам нарабатывать компетенции

В Златоусте в этом году масштабно ремонтируют трамвайную инфраструктуру. Глава округа Олег Решетников инициировал программу, которая поэтапно приведет в порядок все рельсовое хозяйство города. В 2024 году для этих целей объединили средства областного и местного бюджетов, направив более 66 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Олег Решетников лично осмотрел первый обновленный участок от спорткомплекса «Металлург» до остановки «Больница метзавода». Рабочие капитально отремонтировали 240 метров путей: заменили рельсы и шпалы, расширили и утрамбовали полотно. Для безопасности они укрепили косогор, смонтировали контактную сеть и установили две дополнительные опоры. Ранее в этом году предприятие уже отремонтировало пути возле школы № 90 и заменило четыре автоматические трамвайные стрелки.

Муниципальное предприятие «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» впервые проводит все работы собственными силами, без привлечения подрядчиков.

«К сожалению, инфраструктура всей городской системы электротранспорта сильно изношена. Многое не менялось десятилетиями и требует значительных финансовых вложений», — отметил Олег Решетников.

Глава округа сообщил, что специалисты уже сформировали программу работ на следующий год. Администрация сейчас консультируется с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, чтобы привлечь финансирование, и гарантирует софинансирование из городского бюджета.

Обновление трамвайной инфраструктуры Златоуста стало частью губернаторской программы Алексея Текслера, который развивает общественный транспорт в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».