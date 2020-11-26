Более 60 тысяч семей из Челябинской области получат поддержку в рамках нацпроекта «Демография»

На основе проекта в регионе действует программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В Челябинской области более 60 тысяч семей получат поддержку в рамках национального проекта «Демография». На его основе в регионе действует программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«Для нас региональный проект „Финансовая поддержка семей при рождении детей“ очень значимый. В его рамках мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, это выплаты на первого ребенка, выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал», — прокомментировала ситуацию министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

В 2020 году изменились условия получения меры социальной поддержки на территории области. Например, право на получение ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей теперь имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Кроме того, в Челябинской области сумма регионального маткапитала увеличилась до 100 тысяч рублей, а также расширен круг направлений, где можно реализовать эти средства. С начала года 1 930 семей получили региональный материнский капитал, а единовременное пособие при рождении ребенка получили родители более чем 22 тысяч детей.

Также, на базе областного центра «Семья» была создана «Семейная гостиная». Там мамы, находящиеся в декрете, могут получить психологическую помощь и поддержку.