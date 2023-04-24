Более 60 тысяч челябинцев уже выбрали места для благоустройства в 2024 году

Всероссийское онлайн-голосование продлится чуть больше месяца

Свыше 60 тысяч жителей Челябинска сделали свой выбор в пользу того или иного места для проведения работ по благоустройству в 2024 году. Об этом в понедельник, 24 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, победителей определят во всех семи районах города. Количество тех, кто смог отдать свой голос, выросло в несколько раз с момента старта плебисцита.

«На сегодня свой выбор сделали более 60 тысяч горожан. Проголосовать могут жители старше 14 лет, имеющие учетную запись на портале госуслуг. Голосование продлится до 31 мая, победителей определят во всех семи районах города. Приглашаем челябинцев активно принять участие в выборе общественных территорий», — заявил Александр Астахов.

Что касается начавшихся работ года нынешнего, то процент выполнения по благоустройству восьми общественных территорий по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» составляет 8%, по дворовым территориям — 4%. Также начали приводить в порядок объекты по программе инициативного бюджетирования и по наказам избирателей.

Голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля. Кстати, показатель по количеству проголосовавших челябинцев значительно вырос: чуть меньше недели назад вице-мэр сообщал о 18 тысячах горожан, отдавших свой голос за то или иное место. В областном центре по программе ФКГС в 2024 году благоустроят семь парков, пешеходных зон и скверов, а также другие общественные пространства.

Ранее губернатор Алексей Текслер призвал земляков поучаствовать в голосовании за объекты, которые приведут в порядок в следующем году, ведь благоустройством займутся во всех городах и районах Челябинской области. В нашем регионе на выбор южноуральцам дали перечень из 205 объектов. Плебисцит проходит на портале госуслуг, а тем, кто не располагает возможностью зайти на портал, помогут волонтеры. Недавно ИА «Первое областное» поговорило со студенткой-волонтером, которая рассказывает людям о Всероссийском онлайн-голосовании.