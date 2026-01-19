Более 60 домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без воды 19 января

Какие адреса попадают под отключение

Сегодня, 19 января, в части Металлургического района Челябинска не будет ни горячей, ни холодной воды с 9:00 до 21:00. Запланированы работы на водоводе, сообщили в МУП «ПОВВ».

Воды на протяжении 12 часов не будет по следующим адресам:

ул. Обухова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13;

Шоссе Металлургов, 72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а;

ул. Байкальская, 27, 27а, 29, 29а, 31, 35, 35к32, 35к32А, 35а, 35б, 35б/1, 35б/3, 39, 39/1, 42, 44, 46, 46А, 48;

ул. Коркинская, 3, 5, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14;

ул. Мира, 67а, 96а, 100а, 102;

ул. Дружбы, 2к/4, 2к/5, 4, 4а, 19, 21, 23, 27.

Жителей просят заранее набрать необходимый запас.