Более 6 тысяч звонков поступило на горячую линию по мобилизации от жителей Челябинской области

Рассказываем, чем чаще всего интересовались южноуральцы

С начала объявления в России частичной мобилизации во всех регионах страны начала работать горячая линия, операторы которой отвечают на волнующие россиян вопросы. В Челябинской области почти за неделю на номер 122 поступило 6142 звонка. Какие вопросы задавали операторам южноуральцы чаще всего, рассказали в пресс-службе правительственного портала «Объясняем.рф».

Жители Челябинской области интересовались, означает ли звонок из военкомата призыв, если повестка не пришла. Операторы объяснили, что призывникам обязательно вручают повестки лично в руки, другие способы информирования не означают призыв.

Некоторые южноуральцы спрашивали о том, что такое три волны мобилизации и когда они будут объявлены. Эксперты ответили, что никаких волн в России при проведении частичной мобилизации нет и общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек.

Немало поступило вопросов о мобилизации женщин. Операторы кол-центра разъяснили, что во время частичной мобилизации призвать женщин могут. В приоритете — женщины, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте 35 лет, звания младших офицеров — до 50 лет и старших офицеров — до 55 лет.

Семьи мобилизованных интересовались тем, будут ли их мужья, отцы и братья обеспечены обмундированием и предметами личной гигиены. Операторы ответили, что все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой и всеми необходимыми предметами личной гигиены.

Были и вопросы о выплатах и льготах. Южноуральцам разъяснили, что денежное содержание участника специальной военной операции — не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от звания, должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Все вопросы, касающиеся частичной мобилизации, жители региона могут задать по номеру 122.

Подробнее о том, кого призовут в рамках частичной мобилизации, читайте в нашем материале.

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