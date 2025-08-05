Более 6 тысяч мусорных контейнеров закупят в Челябинской области в 2025 году

С начала лета в городах обновляют контейнерные площадки

В этом году в Челябинской области закупят свыше 6 тысяч мусорных контейнеров. Их установят в городах и районах, входящих в Челябинский, Магнитогорский и Карабашский кластеры. Кроме того, с начала лета в регионе проводят масштабную модернизацию контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе ЦКС.

Так, почти 60 площадок обновили в Варненском районе. До конца лета 40 мест для сбора отходов модернизируют в Миассе, а также в ряде поселков.

«Модернизированные площадки соответствуют строгим санитарным требованиям: они заасфальтированы, ограждены с трех сторон и оснащены пластиковыми евроконтейнерами»,— уточнили в ЦКС.

Помимо модернизации уже существующих площадок в Миассе обустраивают новые. Это связано с постепенным отказом от мусоропроводов в многоквартирных домах, которые не позволяют организовать раздельный сбор отходов, а также нередко являются источником неприятного запаха и тараканов.

В ЦКС напомнили, что контейнеры предназначены только для бытовых отходов. Строительный мусор, а также мебель выбрасывать в них запрещено.