Более 6 млрд рублей выделено на здравоохранение Южного Урала в 2025 году в рамках нацпроектов

Проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» стали правопреемниками нацпроекта «Здравоохранение»

С 1 января 2025 года в Челябинской области стартовали национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», в которые вошли 11 региональных проектов. В текущем году на их реализацию выделено более 6 миллиардов рублей; цель новых нацпроектов — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В регионе продолжится обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, на работу в которые будет привлечено больше квалифицированных медицинских кадров. Новые подходы направлены на профилактику, диагностику и лечение хронических заболеваний.

Продолжится работа по совершенствованию экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, а также цифровизации здравоохранения. Будут созданы условия для активного долголетия старшего поколения, особое внимание уделяется созданию качественной и доступной медицинской помощи для будущих родителей.





«Безусловно, реализация новых нацпроектов положительно скажется на улучшении качества обследования пациентов, ранней диагностике заболеваний и своевременном их лечении, профилактике и, конечно, повышении рождаемости. Планов много, будем реализовывать их на благо наших пациентов», — прокомментировала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

В частности, в рамках реализации нацпроектов в 2025 году планируется обеспечить бесплатными лекарственными препаратами более 20 тысяч южноуральцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 10 тысяч — с онкологией; более 800 пациентов с хроническим гепатитом С на амбулаторном этапе лечения будут обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в целях минимизации рисков распространения данного заболевания.

В рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» четыре медицинские организации будут оснащены 102 единицами медицинского оборудования. Семь центров здоровья планируется дооснастить оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний по программе «Здоровье для каждого».

Более 1100 беременных женщин с сахарным диабетом будут обеспечены бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы. В 2025 году планируется оснащение одного регионального эндокринологического центра, оказывающего медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом в рамках региональной программы «Борьба с сахарным диабетом».

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в регионе продолжится капремонт в 15 медучреждениях, а также строительство трех новых объектов здравоохранения. В 2025 году запланировано проведение капитального ремонта в 61 объекте, строительство 15 объектов первичного звена здравоохранения, а также четырех быстровозводимых модульных конструкций. Планируется оснащение оборудованием медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В рамках совершенствования экстренной медицинской помощи в 2025 году с использованием вертолетов санавиации планируется эвакуировать более 170 пациентов.

В сельских населенных пунктах на базе медучреждений будут организованы семь женских консультаций. Планируется оснащение медицинским оборудованием пяти детских поликлиник. Продолжится диспансеризация репродуктивного здоровья южноуральцев в возрасте от 18 до 49 лет в рамках программы «Охрана материнства и детства».