Более 6 миллионов россиян подписывают кадровые документы онлайн

Каждая пятая компания уже отказалась от бумаги

Бумажные трудовые договоры уходят в прошлое. По итогам 2025 года рынок кадрового электронного документооборота (КЭДО) в России вырос на 80%. Более 6 млн работников подписывают заявления, договоры и приказы удаленно — со смартфона или компьютера, сообщает hh. ru.

Каждая пятая компания в стране — и крупная, и маленькая — полностью или частично перешла на «цифру» в кадровых вопросах. И это только начало. В ближайшие три года рынок будет прибавлять по 50–60% ежегодно.

Электронные кадровые документы в России официально разрешили в 2020 году — сначала для «удаленки», а потом и для всех. Сейчас КЭДО превратился из простой электронной подписи в полноценные HR-экосистемы: здесь и найм, и отпуска, и обучение, и архивы. Также бизнес ждет поправок в закон, которые разрешат подписывать онлайн даже документы об увольнении.