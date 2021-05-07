Более 6,5 тысячи тестов на коронавирус сделали южноуральцы за прошедшие сутки

В Челябинской области зафиксировано 101 подтверждение ковида

На Южном Урале продолжается тестирование жителей методами ИФА и ПЦР на COVID-19.



За прошедшие сутки проведено 6 603 исследования. 103 человека выписаны из больниц региона после коронавируса.

За минувшие сутки умерло 9 человек, 8 из них — от COVID-19, 1 человек — от других причин.



Новых подтверждений заболевания ко вчерашнему дню — 101 человек, школьников нет. В Минздраве региона продолжает действовать горячая линия: 8 (351) 240-15-16.

