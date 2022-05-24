Более 59 000 малообеспеченных семей получили новое пособие в Челябинской области

Эксперты объяснили, кому положена выплата и как ее оформить

В Челябинской области за пособием на детей от 8 до 17 лет обратились уже более 100 тысяч семей. Большая часть — более 59 тысяч — уже получили первые выплаты, которые в зависимости от доходов родителей составляют 12 444, 9 333 либо 6 222 рубля. Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) сегодня, 24 мая, на онлайн-конференции телеканала ОТВ рассказали, кому положена государственная поддержка и как проводят комплексную оценку нуждаемости.



«Новое ежемесячное пособие — мера государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Челябинской области это 11 887 рублей. Годовой доход семьи нужно разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи, — если полученное значение меньше указанной суммы, положена выплата. Но при ее назначении используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи», — рассказала начальник отдела установления социальных выплат отделения ПФР по Челябинской области Татьяна Попкова.

Эксперт подчеркнула, что выплатой государство поддерживает именно работающих родителей. Поэтому при назначении пособия доход за прошедшие 12 месяцев важно подтвердить. Как правило, ПФР через межведомственное взаимодействие самостоятельно в течение суток запрашивает необходимую информацию и принимает решение. Исключение — военные и самозанятые. Им придется донести необходимые справки (перечень которых приходит на электронную почту) в течение десяти дней с даты подачи заявления.

«Размер нового пособия зависит от величины прожиточного минимума на ребенка — это 12 444 рубля. Если с документами все в порядке, назначается ежемесячная выплата в размере 50% (6 222 рубля), 75% (9 333) или 100% (12 444) от этой суммы, которую заявители получают в течение 12 месяцев», — уточнила Татьяна Попкова.

В расчет доходов первых заявителей, которые оформляли пособие в мае, включали заработки и прочие выплаты за 2021 год. В июне — за период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года. Как отметили специалисты, таким образом сроки будут сдвигаться и в дальнейшем.

Заявление рассматривается 10 рабочих дней. Перечисление выплаты происходит в течение 5 дней со дня принятия решения. Главное — не допускать ошибок в написании Ф.И.О. и правильно указывать серию и номера документов, банковские реквизиты.

«Есть три способа подачи: через портал «Госуслуги» (в 96% случаев семьи выбирают этот вариант), МФЦ (3%) и при личном обращении в клиентскую службу ПФР. Из документов понадобятся паспорта родителей, заявление о расторжении брака (если разведены), свидетельство о смерти (в случае потери кормильца), свидетельство о рождении ребенка (для детей старше 14 лет — паспорт), банковские реквизиты», — уточнила начальник управления организации работы клиентских служб отделения ПФР по Челябинской области Юлия Чигвинцева.

Для удобства клиентов, которые хотят принести документы лично, есть сервис — предварительная запись на прием к специалистам ПФР. Сделать это можно через сайт или по звонку на единый номер Пенсионного фонда 8 800 6000 277.

ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ

Также при назначении выплаты будут учитывать имущество семьи. Оно не должно превышать установленный перечень.





Кроме того, будет действовать правило нулевого дохода. Взрослые члены семьи в расчетном периоде должны иметь хотя бы один из видов доходов:

— зарплата, пенсия, стипендия;

— доход от бизнеса и самозанятости;

— доход за пределами РФ.

Такой доход достаточно иметь хотя бы в одном из 12 месяцев. В этом случае правило нулевого дохода вообще не применяется, а уважительные причины не понадобятся.

Если такого дохода не было ни в одном месяце, нужно подтвердить уважительные причины. Например, человек учится в институте, служит в армии, ухаживает за ребенком до трех лет или стоит на бирже труда.





Уважительные причины нужно подтвердить за 10 или более месяцев расчетного периода. У одного человека может быть несколько уважительных причин. Также уважительные причины могут быть у обоих родителей.

КУДА ГОСУДАРСТВО ПЕРЕЧИСЛИТ ДЕНЬГИ

Пособие будут перечислять на карту «Мир» или на счет, не привязанный ни к каким картам. Также пособие можно получать на почте.

Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать способ получения выплаты через почту и указать: «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам.

О выплатах на детей от 3 до 7 лет читайте на сайте ИА «Первое областное».